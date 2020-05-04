Рязань, , 11:37 — REGNUM В ночь с 3 на 4 мая крупный пожар произошёл на улице Гагарина в Рязани — огнём повреждена квартира на цокольном этаже. Оценить масштаб опасности для жителей жилого дома приехал лично губернатор Николай Любимов, об этом он 4 мая написал на своей странице в социальной сети.

Спасатели получили информацию о пожаре в 23:58. В жилом пятиэтажном доме горела квартира на цокольном этаже. С места происшествия было эвакуировано 15 человек. Пожар локализовали через сорок минут, а в 00:57 полностью ликвидировали. Два человека погибли.

«Сам выехал на место, чтобы оценить масштаб опасности для жителей. Состояние пострадавших стабильное и находится под контролем наших врачей. Важно, что все службы сработали быстро и эффективно. Вся необходимая помощь была оказана вовремя, людей поддержали и успокоили. Причины и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются, по результатам будут приняты соответствующие решения. Друзья, призываю всех к внимательности и ответственности. От этого зависит не только ваша, но и жизнь окружающих. Берегите себя и своих близких», — написал глава региона.

В лечебные учреждения госпитализировали трёх женщин: одну в кардиодиспансер с инфарктом, другую с гипертоническим кризом в ГКБ №5, третью с резаной раной правой кисти в травмцентр. Девять человек получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.