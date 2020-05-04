Рязань, 4 мая 2020, 11:37 — REGNUM В ночь с 3 на 4 мая крупный пожар произошёл на улице Гагарина в Рязани — огнём повреждена квартира на цокольном этаже. Оценить масштаб опасности для жителей жилого дома приехал лично губернатор Николай Любимов, об этом он 4 мая написал на своей странице в социальной сети.
Спасатели получили информацию о пожаре в 23:58. В жилом пятиэтажном доме горела квартира на цокольном этаже. С места происшествия было эвакуировано 15 человек. Пожар локализовали через сорок минут, а в 00:57 полностью ликвидировали. Два человека погибли.
В лечебные учреждения госпитализировали трёх женщин: одну в кардиодиспансер с инфарктом, другую с гипертоническим кризом в ГКБ №5, третью с резаной раной правой кисти в травмцентр. Девять человек получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.