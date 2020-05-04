* ИГ — запрещённая в России организация

Каир, , 11:32 — REGNUM В результате боевых действий на Синайском полуострове в Египте были ликвидированы 18 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 4 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, боевики, которые планировали совершить террористический акт, скрывались в доме одного из местных жителей. У ликвидированных террористов было изъято вооружение.

Напомним, ранее 30 апреля на севере Синайского полуострова в столкновениях с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли по меньшей мере 10 военнослужащих египетской армии.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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