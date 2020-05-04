Днепропетровск, Украина, , 11:19 — REGNUM В Днепропетровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли два человека. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«3 мая в 23:18 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Софиевском районе на автодороге Н-11 Днепропетровск — Николаев за пределами села Каменка», — рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения водитель легковой машины 1990 года рождения и женщина-пассажир 2002 года рождения погибли, ещё двое пассажиров — мужчина 1996 года рождения и женщина 2001 года рождения — получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик. Пострадал водитель легковой машины и четыре пассажира.

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