Якутск, , 10:54 — REGNUM Власти Якутии заявили, что уровни воды во время ледохода около Якутска будут выше уровня 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Уфе из-за паводка подтоплено 86 участков

4 мая в Якутске в режиме видеоконференции прошли командно-штабные учения по противопаводковым мероприятиям. Были отработаны учебные вводные с негативным сценарием — высокие уровни воды во время ледохода, ледовые заторы, подтопление населённых пунктов.

«Ледоход на Лене возле Якутска ожидается в период с 10 по 13 мая. Максимальные уровни воды во время ледохода близ Якутска ожидаются на уровне 600−700 см, в прошлом году уровень на максимуме составлял 475 см», — сказал представитель Гидрометцентра Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 мая в Уфе оказались подтоплены 86 участков, один огород и два жилых дома.