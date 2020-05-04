Тайшет, Иркутская область, , 10:48 — REGNUM Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области вскрыты факты нарушений строительных норм при строительстве домов для детей-сирот в городе Тайшете улице Транспортная. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинения предъявлены бывшему и действующему руководителям ООО «Бирюсапромстрой», бывшему начальнику жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области, главе Тайшетского городского поселения и бывшему первому заместителю главы Тайшетского городского поселения.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы при проведении аукционов обозначенные выше лица грубо нарушили нормы действующего законодательства в сфере строительства, что повлекло приемку работ и введение в эксплуатацию домов, фактически находящихся в аварийном состоянии, и хищению денежных средств в особо крупном размере.

«Двум обвиняемым — руководителям строительной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, квартиры, предназначенные для детей-сирот в Тайшете, стали аварийными вскоре после того, как обездоленные люди справили новоселье: полы и окна «повело», в стенах образовались трещины, завелись клопы, сверчки, мокрицы, в подвале возникло настоящее болото. Но найти справедливость удалось лишь после того, как в ситуацию вмешался лично президент России Владимир Путин.

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В мае 2019 года на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» глава государства посмотрел видеосюжет и сказал, что история эта явно криминальная, и чиновники обязательно должны за неё ответить.

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