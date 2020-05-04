Петропавловск-Камчатский, , 10:45 — REGNUM На Камчатке будут судить мошенника, который торговал несуществующей икрой, крабами, а также чужим автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

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Житель Камчатки размещал в социальных сетях объявления об оптовой продаже партий крабов, икры. На деле никакой продукции у него не было. Но на уловки преступника попались жители Приморья, Хабаровского края, Казани. Покупатель из Владивостока сначала перевёл мошеннику за несуществующий товар 80 тыс. рублей, а затем, в расчёте на перспективное сотрудничество, одолжил ещё 150 тыс. Ни икры, ни краба покупатель, конечно, не получил. Покупатель из Казани расстался с 320 тыс. рублей в пользу преступника, жительница Хабаровска перечислила 918 тыс. рублей.

Мошенник умудрился продать даже автомобиль, принадлежащий 79-летней жительнице Камчатки за 370 тыс. рублей.

Дело мошенника передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске судят жителя Ингушетии за аферу с золотом.