Донецк, 4 мая 2020, 10:51 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарата ВСУ, который корректировал миномётный обстрел населённого пункта Верхнеторецкое Нижнее. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Утром украинские силовики выпустили в направлении посёлка десять мин калибра 120 мм.
«Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ИА REGNUM) ЕСКЗ «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1», украинский беспилотник был сбит», — сказано в сообщении.
После потери беспилотника боевики ВСУ были вынуждены прекратить обстрел, добавили в пресс-службе.
По данным Народной милиции ДНР, обстрел вёлся с позиций, оборудованных возле электроподстанции на восточной окраине посёлка Верхнеторецкое Верхнее.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 120 единиц боеприпасов, включая запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 мм.
Читайте также: ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК