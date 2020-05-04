Донецк, 4 мая 2020, 10:51 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ДНР сбили беспилотный летательный аппарата ВСУ, который корректировал миномётный обстрел населённого пункта Верхнеторецкое Нижнее. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Утром украинские силовики выпустили в направлении посёлка десять мин калибра 120 мм.

«Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ (радиоэлектронной борьбы — ИА REGNUM) ЕСКЗ «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1», украинский беспилотник был сбит», — сказано в сообщении.

После потери беспилотника боевики ВСУ были вынуждены прекратить обстрел, добавили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ДНР, обстрел вёлся с позиций, оборудованных возле электроподстанции на восточной окраине посёлка Верхнеторецкое Верхнее.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи 10кВ. На данный момент населённые пункты Красный Партизан и Верхнеторецкое обесточены. На месте работает ремонтная бригада», — рассказали о последствиях обстрелов в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 120 единиц боеприпасов, включая запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 мм.

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