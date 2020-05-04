Витебск, Белоруссия, , 10:40 — REGNUM Арсенал боевых припасов времен Великой Отечественной войны был обнаружен на дачном участке в Витебском районе Белоруссии. Об этом сообщает 4 мая БелТА со ссылкой на официального представителя управления внутренних дел Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

По его словам, находку обнаружили 2 мая в населенном пункте Липовцы. Во время проведения земляных работ на участке, хозяева обнаружили несколько боевых припасов и обратились в связи с этим в милицию.

Прибывшие на место события саперы обнаружили 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, снаряд калибра 75 мм, а также 50 артиллерийских взрывателя. Специалисты уничтожили найденные боеприпасы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель города Бреста обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны во время земляных работ на участке.