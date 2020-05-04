Уфа, , 10:34 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе из травматического пистолета, в результате которой был ранен мужчина, задержан в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый и еще два приятеля распивали алкогольные напитки около реки Чермасан. В какой-то момент они поссорились. Следователи считают, что подозреваемый выстрелил три раза в одного из участников посиделок из травматического оружия и убежал.

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у него непроникающие огнестрельные ранения груди, бедра и поясницы.

Стражи порядка обнаружили на месте происшествия пули и гильзы к травматическому оружию и изъяли их.

Отмечается, что 35-летнего подозреваемого уже задержали сотрудники полиции. У него был изъят травматический пистолет.

Отмечается, что он уже во всем сознался. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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