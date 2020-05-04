Зима, , 10:28 — REGNUM Власти Иркутской области заявили, что не оставят в беде пострадавших в результате обширного пожара жителей города Зимы. Как пояснил сегодня, 4 мая, в ходе оперативного совещания исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, развёрнутый было после пожара пункт временного размещения не понадобился: все пострадавшие разместились у знакомых и родственников. Вместе с тем, в Зиминском городском муниципальном образовании введён режим ЧС, утвержден план мероприятий по устранению последствий пожара.

Пожар в городе Зиме Правительство Иркутской области

Уже в самое ближайшее время должны восстановить линии электропередачи и водоснабжение на пострадавших от огня участков. По поручению врио губернатора Игоря Кобзева погорельцев обеспечат древесиной для строительства домов. Также им в помощь будет завезен материал для возведения заборов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный пожар, случившийся 30 апреля, на одном из приусадебных участков в городе Зима, быстро распространился на другие территории, сгорело восемь жилых домов и хозяйственных построек.

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