Москва, , 10:18 — REGNUM Россия сняла ограничения на сбыт средств индивидуальной защиты (СИЗ) в страны ЕАЭС, но реэкспорт их за пределы Евразийского союза остается под запретом. Об этом информирует министерство промышленности и торговли.

В министерстве сообщили, что в начале эпидемии коронавируса в стране был введен запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления. Однако в настоящий момент ситуация изменилась, и запрет на экспорт средств защиты в страны Евразийского союза может быть снят.

«Позднее совместно c партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы союза. Таким образом, в союзе была введена единая мера», — сообщили в министерстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что для снятия запретов при взаимном обороте средств индивидуальной защиты в ЕАЭС правительство РФ отменило национальный запрет при сохранении общесоюзного. Запрет не коснется гуманитарной помощи, оказываемой Россией.

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