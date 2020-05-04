Киев, , 10:16 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают тушить торф, тлеющий в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила 4 мая пресс-служба ведомства.

«К тушению привлечено 210 человек и 72 единицы техники, из них от ГСЧС 146 человек личного состава и 44 единицы техники», — сказано в сообщении.

В Житомирской области Украины пожарные работают на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов. Лесные пожары в регионе локализованы.

К тушению возгораний на территории Житомирской области привлечены 207 человек и 52 единицы техники.

Напомним, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались ещё 4 апреля. В результате выгорело более 11 тыс. гектаров леса.

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