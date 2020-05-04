Киев, 4 мая 2020, 10:16 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают тушить торф, тлеющий в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщила 4 мая пресс-служба ведомства.
В Житомирской области Украины пожарные работают на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов. Лесные пожары в регионе локализованы.
К тушению возгораний на территории Житомирской области привлечены 207 человек и 52 единицы техники.
Напомним, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались ещё 4 апреля. В результате выгорело более 11 тыс. гектаров леса.
Читайте также: В Чернобыльской зоне сгорело свыше 11 тыс. га леса
А также: В Чернобыльской зоне продолжают тушить торфяники — ГСЧС