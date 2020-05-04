Москва, , 10:04 — REGNUM Нарушивший режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса, мужчина, который напал в Москве на улице Вешняковская на сотрудника полиции, в ходе допроса признал свою вину. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В ходе допроса свою вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что подозреваемому было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме этого, по данным следствия, известно, что 30 апреля сотрудником полиции б в ходе пешего патрулирования по соблюдению режима самоизоляции был остановлен для проверки документов мужчина 1979 года рождения. Последний повел себя агрессивно и напал на полицейского.

Помимо того, указывается, что расследование данного уголовного дела поставлено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число вылечившихся от COVID-19 в столице составило 544 человека за минувшие сутки.