Стерлитамак, Башкирия, , 09:56 — REGNUM 25-летний пассажир погиб во время дорожного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, смертельное ДТП произошло ночью 3 мая на 8 км автошоссе Стерлитамак-Стерлибашево. Столкнулись автомашины «Мазда 6», за рулем которой находился 33-летний житель Стерлитамака, и автомобиль ВАЗ-2108, которым управляла 21-летняя жительница п. Зирган. Отмечается, что автомашины двигались в попутном направлении.

Сообщается, что 25-летний пассажир ВАЗ, который ехал на заднем сиденье, получил не совместимые с жизнью травмы. Кроме этого, получили тяжелые травмы и доставлены в больницу водитель и ещё один пассажир этого автомобиля.

Результаты экспертизы показали, что водитель «Мазды» находился в нетрезвом состоянии. Кроме этого, ранее этого водителя лишили водительских прав за подобное правонарушение.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае в опрокинувшемся КамАЗе погиб водитель