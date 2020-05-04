Соледар, ДНР, 4 мая 2020, 09:47 — REGNUM За минувшие украинские формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 120 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 4 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности десять мин калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов в посёлке шахты 6/7 на окраине Горловки повреждения получили три дома, две хозпостройки и линия электропередачи. В Никитовском районе Горловки повреждена кровля дома. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.
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