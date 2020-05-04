Кабул, , 09:46 — REGNUM В результате террористического акта в Афганистане погибли по меньшей мере 18 военнослужащих. Об этом 4 мая сообщает TOLO News.

Инцидент произошел в провинции Гильменд, расположенной на юге страны. Заминированное транспортное средство взорвалось в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта военных.

Ответственность за преступление взяли на себя боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на мирные соглашения, подписанные между боевиками и представителями США в феврале 2020 года, бандиты усилили свою преступную деятельность на территории Афганистана.