Париж, , 09:32 — REGNUM Во французском регионе Иль-де-Франс задержали четырёх «ложных полицейских», которые под видом проверки документы осуществляли кражу денежных средств из проверяемых автомобилей, сообщает Le Figaro.

Известно, что трое мужчин и женщина в возрасте 30 лет были задержаны в Нуази-ле-Сек и Сен-Дени следователями из департамента безопасности Сена и Марна.

В апреле водитель грузовика из Польши обратился в полицию после того, как его остановили на трассе около Нуазьела (Сена и Марна) мужчины, которые утверждали, что они полицейские, на них были хирургические маски, а также соответствующие значки. После контроля и обыска автомобиля водитель понял, что у него украли 1500 евро. Следователи провели параллель с еще одной кражей из автомобиля — 3000 евро.

«Ложные полицейские» нацеливались на иностранные автомобили, потому что в них, вероятно, есть наличные деньги, но также и потому, что иностранцы плохо говорили по-французски.

Как сообщало ИА REGNUM, концерт Боба Синклера, который должен выступить на крыше Триумфальной арки в Париже, отложили по соображениям безопасности.

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