Чита, , 09:30 — REGNUM Власти Забайкальского края рассказали о самочувствии 20 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией в пансионате «Яснинский». Как пояснила сегодня, 4 мая, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова, у большинства госпитализированных заболевание протекает в легкой форме.

«Все чувствуют себя хорошо, лечение назначено. Только три случая заболевания характеризуются как средней степени тяжести» — пояснила чиновница. По словам Щегловой, всего в пансионате находится 404 человека проживающих и персонала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о том, что заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 20 пациентов пансионата «Яснинский» Оловяннинского района Забайкальского края, появилась накануне, 3 мая. Инфицированию подверглись 15 постояльцев и пять человек из числа обслуживающего персонала.

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Всего на утро 4 мая коронавирус в Забайкалье выявлен у 215 человек, в 12% речь идёт об инфицирования детей.

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