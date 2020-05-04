Бобруйск, Белоруссия, , 09:29 — REGNUM В результате пожара, произошедшего ночью 4 мая в дачном доме в Бобруйском районе, погибли два человека, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в дачном доме садового товарищества «Физкультурник» возле деревни Слобода. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 02:54.

Во время прибытия спасателей на место пожара, дом горел открытым пламенем, а у здания частично обрушились кровля и перекрытие.

В комнате и на веранде здания были обнаружены два обгоревших трупа. Личности погибших и причины пожара устанавливаются. Пожаром были уничтожены кровля, перекрытия и имущество, которое находилось в доме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Витебске на территории училища олимпийского резерва произошел пожар.