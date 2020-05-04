Краснодар, , 09:21 — REGNUM В Краснодарском крае количество выявленных заражений коронавирусом увеличилось до 1244 человека. Об этом информирует Telegram-канал оперативного штаба по противодействию эпидемии коронавируса в крае.

За прошедшие сутки в крае количество инфицированных вирусом возросло на 82 человека. Кроме того, сообщается, что в числе инфицированных пятилетний ребенок из Крымска.

В общее сложности число заразившихся достигло 1244 человека, в том числе 76 детей. Также сообщается, что всего с начала эпидемии погибло 20 человек. Поправились и выписаны из медучреждений 372 пациента.