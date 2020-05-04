Чита, , 09:19 — REGNUM Малоснежная зима и неблагоприятные погодные условия значительно осложнили пожароопасную обстановку в Забайкальском крае. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 4 мая на территории Российской Федерации действовал 41 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 52 361 га, по которому проводились работы по активному тушению.

Из общего числа возгораний 17 очагов общей площадью 38 903 га пришлись на Забайкалье. На втором месте этого огненного рейтинга Тува. Там действует всего один природный пожар, но его площадь разрослась до 11 000 га. Ещё девять пожаров действуют на землях лесного фонда Хабаровского края, их общая площадь составляет 1433 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 мая бороться с масштабными природными пожарами Забайкалью помогают 100 пожарных парашютистов ФБУ «Авиалесоохрана» из Приволжского федерального округа. В регионе введён режим ЧС.

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