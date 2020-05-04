Хабаровск, , 08:56 — REGNUM В два раза выросло количество природных лесных пожаров за сутки в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении лесами.

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За сутки число пожаров выросло с 4 до 9. В Амурском районе только накануне потушили пожар, а сегодня там горит опять. Пожары пока небольшие — от 10 до 30 гектаров. В управлении лесами полагают, что это — последствия пикников на выходных.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировано 225 пожаров общей площадью 125 136 гектаров. В 2019 году за такой же период в регионе было зафиксировано 292 очага.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 3 мая потушили 9 лесных пожаров.