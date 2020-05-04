Абуджа, , 09:04 — REGNUM В результате нападения боевиков в Нигерии погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом 4 мая сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в деревне Буруку штата Бенуэ, расположенного на северо-западе страны, здесь были убиты 4 человека. Еще 10 человек погибли в городе Бонни. Помимо убитых, шесть человек были похищены.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка. Журналисты не исключают, что конфликт мог возникнуть между скотоводами и оседлыми фермерами.

Противостояния обострились в 2019 году.

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