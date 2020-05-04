Абуджа, 4 мая 2020, 09:04 — REGNUM В результате нападения боевиков в Нигерии погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом 4 мая сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в деревне Буруку штата Бенуэ, расположенного на северо-западе страны, здесь были убиты 4 человека. Еще 10 человек погибли в городе Бонни. Помимо убитых, шесть человек были похищены.
Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка. Журналисты не исключают, что конфликт мог возникнуть между скотоводами и оседлыми фермерами.
Противостояния обострились в 2019 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Арендодателей в Нигерии призвали выделить помещения под изоляторы