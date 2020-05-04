Витебск, Белоруссия, , 08:50 — REGNUM На территории училища олимпийского резерва города Витебска 2 мая произошел пожар, сообщили 3 мая в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Сигнал о возгорании поступил 2 мая в 16:48. По прибытии на место пожара по адресу улица Шмырева, 44 спасатели обнаружили, что огнем охвачено кирпичное одноэтажное здание склада. В результате возгорания были закопчены стены и потолок здания, а также повреждено имущество.

В результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Слуцке горело общежитие. В результате пожара эвакуировали 93 человека.