Турочакский район, Алтай, 4 мая 2020, 08:45 — REGNUM В воскресенье, 3 мая в Турочакском районе Республики Алтай КамАЗ попал в аварию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, за рулём грузовика находился 50-летний житель Омска.
Мужчина ехал в направлении села Турочак. В какой-то момент он не справился с управление и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего машина опрокинулась.
«В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.
Правоохранители в настоящее время выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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