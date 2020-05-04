Турочакский район, Алтай, , 08:45 — REGNUM В воскресенье, 3 мая в Турочакском районе Республики Алтай КамАЗ попал в аварию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, за рулём грузовика находился 50-летний житель Омска.

Мужчина ехал в направлении села Турочак. В какой-то момент он не справился с управление и допустил съезд с проезжей части дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в настоящее время выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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