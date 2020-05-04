Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Девятый пациент, заболевший COVID-19, скончался в Грузии 3 мая. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на директора Первой университетской клиники в Тбилиси Левана Ратиани.

Он рассказал, что умерла заразившаяся коронавирусом SARS-CoV-2 женщина в возрасте около 60 лет. В клинике ее лечили около трех недель, у пациентки также была бронхиальная астма.

«Клинически была налицо полиорганная клиника, развившаяся на фоне тяжелых соматических патологий, острая дыхательная недостаточность, миокардит», — рассказал Ратиани.

Стоит отметить, что в Грузии по итогам 3 мая было выявлено 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 223 заболевших COVID-19.

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