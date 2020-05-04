Магадан, Магаданская область, , 08:39 — REGNUM Туристам, потерявшимся 2 мая в районе Марчеканской сопки под Магаданом, полицейские выписали штраф за нарушение самоизоляции. Об этом информирует областное управление МВД на своем сайте.

Сигнал о том, что группа туристов потерялась из-за метели, поступил вечером 2 мая. Спасателям туристы дозвонились сами и передали данные своего местоположения. Спустя несколько часов пострадавших обнаружили и привезли в областной центр.

Административные протоколы по нарушителям самоизоляции будут направлены в Магаданский городской суд для дальнейшего процессуального разбирательства.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, в Магаданской области за 3 мая не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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