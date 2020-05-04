Гомель, Белоруссия, , 08:35 — REGNUM В Белоруссии в километре от деревни Лучицы Петриковского района Гомельской области в результате ДТП сгорел автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, автомобиль Volkswagen Golf загорелся в результате столкновения с деревом. Авария произошла 2 мая на автомобильной дороге «Лучицы-Секеричи» в километре от деревни Лучицы. Возгорание было потушено до прибытия сотрудником МЧС на место происшествия.

В результате возгорания транспортного средства погибли два человека, находившиеся в машине.

Информация о владельце транспортного средства, а также водителе и пассажире автомобиля, погибших в результате ДТП устанавливаются. Также выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате дорожно-транспортных происшествий, два автомобиля съехали в кювет и опрокинулись.