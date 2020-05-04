Горнозаводск, Пермский край, , 08:11 — REGNUM В поселке Теплая Гора Горнозаводского района Пермского края днем 3 мая совершено вооруженное нападение на продавца магазина, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, бомж ударил сотрудницу торговой точки по голове и, угрожая ножом, потребовал деньги. Женщина оказала сопротивление, она начала громко кричать и звать на помощь. Мужчина испугался и попытался убежать.

Злоумышленника задержали прохожие. Они передали налетчика полицейским. Возбуждено уголовное дело, задержанный мужчина находится в изоляторе временного содержания.