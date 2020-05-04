Канберра, , 07:28 — REGNUM Почти четыре часа длилась операция по спасению мужчины, вышедшего на прогулку вместе с собакой и пятью верблюдами. Спасателям пришлось задействовать вертолет, сообщает BBC.

Прогулка 38-летнего мужчины, его собаки и пяти верблюдов в пригороде Джеймисона в австралийском штате Виктория чуть не окончилась трагедией. Как стало известно, один из шедших в связке с остальными верблюдов потерял равновесие, в то время как вся процессия двигалась по крутому склону с кустарниками, в результате чего и караван, и его провожатые, человек и собака, упали с высоты.

Получившие уведомления о происшествии полицейские выслали к месту падения вертолет. Однако поднимать животных обратно на тропу пришлось с использованием спецсредств и группы спасателей.

«Мы рады, что все закончилось хорошо», — отметил представитель пожарной охраны Пол Хортон.

В отделении полиции штата Виктория заявили, что намерены выяснить все обстоятельства произошедшего.