Закаменск, Бурятия, , 07:26 — REGNUM У медсестры и технического работника Баянгольского психоневрологического центра в Бурятии подтвердили заражение коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они с первого мая заступили на смену вместе с 32 другими работниками.

«Не получив результатов лабораторных исследований, персонал был допущен к работе 1 мая решением директора учреждения без согласования с министерством», — отметили в правительстве.

Между тем, согласно принятому ранее алгоритму действий, смену допускают к работе лишь после получения результатов обследования. Этого сделано не было, в результате 3 мая у двоих работников подтвердили заражение коронавирусом. Начата проверка инцидента.

Тем временем круг контактных лиц превышает две сотни человек, в том числе в него входят все сотрудники медицинского учреждения. Руководству района предписано ввести режим ограничительных мероприятий на территориях двух сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике разгорелся скандал из-за заражения коронавирусом сотрудников городской больницы № 4 в Улан-Удэ. При этом скрыли симптомы ОРВИ, принимая в том числе медицинские препараты. Глава республики Алексей Цыденов распорядился уволить главного врача учреждения.

Читайте также:

Заразившиеся коронавирусом медики в Бурятии скрыли симптомы

Теперь очаг — весь район: в Бурятии выявили коронавирус у водителя скорой

В Бурятии уволят главврача больницы, где коронавирусом заразились медики