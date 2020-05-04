Иркутск, , 07:24 — REGNUM Число зафиксированных случаев заражений коронавирусом в Иркутской области возросло за прошедшие сутки на 15 и достигло 200 случаев. Об этом сообщает областной оперштаб.

«200 подтвержденных случаев инфицирования, 15 за последние сутки», — говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что 132 заразившихся в регионе госпитализированы. С начала эпидемии 62 пациента выздоровели, пятеро погибли.

Как сообщало 1 мая ИА REGNU, несмотря на то, что в Приангарье ежедневно фиксируют новые случаи инфицирования SARS-CoV-2, жители области не слишком заботятся о мерах безопасности.

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