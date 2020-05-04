Барнаул, , 07:19 — REGNUM Круг выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае продолжает расширяться значительными темпами. По данным регионального оперативного штаба, только за последние сутки, 3 мая, в регионе зарегистрировано 36 новых случаев заражения SARS-CoV-2, а общее число выявленных случаев составляет 534.

Большая часть заражённых приходится на Змеиногорский район (217) и Барнаул (157).

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая вернулась домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на симптомы ОРВИ, ей не были сделаны тесты.

Вторая вспышка произошла в Змеиногорском районе, где расположен Корбалихинский рудник. Из-за несвоевременно проведённых карантинных мероприятий более сотни его работников заразились SARS-CoV-2 и были госпитализированы.

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Накануне, 3 мая, было заявлено, что местные медики перешли на новую технологию амбулаторного ведения пациентов. Как пояснил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, необходимость в этом возникла из-за большого числа пациентов с бессимптомным течением заболевания. Для них создан центр амбулаторного ведения.

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