Красноярск, , 07:16 — REGNUM По состоянию на утро 4 мая в Балахтинском и Емельяновском районах Красноярского края действуют два лесных пожара на площади 70 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что оба очага зафиксированы в авиационной труднодоступной зоне. Одно возгорание на площади 20 га локализовано. В министерстве заверили, что населённым пунктам огонь не угрожает.

За минувшие сутки сотрудники в Красноярском крае потушили три лесных пожара — в Балахтинском, Новоселовском и Уярском районах. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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