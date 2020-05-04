Токио, , 07:00 — REGNUM В Филиппинском море к юго-западу от Японских островов сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 единицы, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение находился в 297 км от японского острова Хатидзёдзима. Глубина залегания очага — 10 км. Об угрозе цунами сообщений не поступало.

Напомним, восточная часть Филлипинской платформы отличается высокой степенью сейсмичности. Из-за конвергенции литосферных плит, сейсмично опасная зона простирается до глубины более 600 км.