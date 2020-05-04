Нур-Султан, , 06:46 — REGNUM В Казахстане весенний призыв на срочную армейскую службу продлён до августа из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в указе главы республики Касыма-Жомарта Токаева.

В указе президента страна заголовок звучит следующим образом: «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, в марте — июне и сентябре — декабре 2020 года, а также очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте — августе и сентябре — декабре 2020 года».

Ранее планировалось завершить призыв новобранцев в вооруженные силы страны в июне.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, в Казахстане зафиксировано 3877 случаев заражения коронавирусом, поправились 100 пациентов, погибли 26 человек.

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