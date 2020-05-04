Минусинск, Красноярский край, , 06:46 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Минусинска, подозреваемого в убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что ночью 2 мая 58-летняя женщина находилась в своей квартире в городе Минусинске вместе со своим знакомым — 33-летним мужчиной. Они поссорились, мужчина начал наносить женщине удары руками по телу, в том числе по голове. Затем злоумышленник взял кухонный нож и нанёс жертве несколько смертельных ударов. Затем мужчина уснул, а утром позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Добавим, местные СМИ сообщают, что женщина была врачом-педиатром.

Как сообщало ИА REGNUM, семейная ссора в Чувашии завершилась убийством.