Владивосток, , 06:31 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 53 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает краевое правительство.

С учетом новых случаев число заражений в Приморье достигло 547 человек.

«С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что большинство заражений коронавирусом выявлено во Владивостоке, Находке и Артёме.

Также сообщается, что в крае от инфекции выздоровело 66 пациентов, четверо погибли. Большинство подтвержденных заражений коронавирусом в Приморье у женщин. Основным способом заражений является семейно-бытовой контакт.

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