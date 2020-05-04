Владивосток, 4 мая 2020, 06:31 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 53 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает краевое правительство.
С учетом новых случаев число заражений в Приморье достигло 547 человек.
В сообщении отмечается, что большинство заражений коронавирусом выявлено во Владивостоке, Находке и Артёме.
Также сообщается, что в крае от инфекции выздоровело 66 пациентов, четверо погибли. Большинство подтвержденных заражений коронавирусом в Приморье у женщин. Основным способом заражений является семейно-бытовой контакт.
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