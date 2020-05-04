Рим, , 05:44 — REGNUM Начиная с 4 мая в Италии снимают часть карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса в связи с чем 4 млн граждан, смогут выйти на работу. Об этом заявил глава правительства страны Джузеппе Конте в своём Facebook.

«С завтрашнего дня более 4 млн итальянцев вернутся на работу, поедут на общественном транспорте, снова запустятся многие компании и фабрики», — говорится в сообщении.

По его словам, риск заражения вирусом возрастет, но при ответственном подходе граждан страны удастся избежать массовых случаев инфицирования.

«Это будет новая страница, которую мы должны будем написать все вместе, с доверием и ответственностью», — сказал глава правительства.

Также в сообщении отмечается, что в стране начинается «второй этап чрезвычайной ситуации — сосуществование с вирусом».

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