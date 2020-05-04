Рим, 4 мая 2020, 05:44 — REGNUM Начиная с 4 мая в Италии снимают часть карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса в связи с чем 4 млн граждан, смогут выйти на работу. Об этом заявил глава правительства страны Джузеппе Конте в своём Facebook.
По его словам, риск заражения вирусом возрастет, но при ответственном подходе граждан страны удастся избежать массовых случаев инфицирования.
Также в сообщении отмечается, что в стране начинается «второй этап чрезвычайной ситуации — сосуществование с вирусом».
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