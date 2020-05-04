Усть-Илимск, Иркутская область, , 05:31 — REGNUM Власти иркутского города Усть-Илимска обнародовали подробности вспышки SARS-CoV-2. По данным территориального отдела Управления Роспотребнадзорапо Иркутской области, в городе и Усть-Илимском районе накануне, 3 мая 2020 года, лабораторно подтвердилась новая коронавирусная инфекция ещё у 10 человек. Все они контактировали с мужчиной 1995 года рождения, прибывшем из Москвы. 1 мая 2020 года у него подтвердилось наличие заражения.

«Среди новых выявленных случаев — работающие граждане и двое детей. Из числа контактных лиц 1 мая 2020 года три человека (близкие родственники прибывшего из Москвы) были госпитализированы с симптомами ОРВИ. В отношении остальных инфицированных проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, все они изолированы и находятся в медицинских учреждениях», — сказано в официальном сообщении.

Не исключено, что в ближайшее время будут выявлены новые случаи заражения. Дело в том что с контактными инфицированными гражданами общались не менее 50 человек.

Как уже обща ИА REGNUM на утро, 4 мая, всего в Приангарье выявили 200 инфицированных SARS-CoV-2.

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