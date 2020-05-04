Иркутск, , 05:18 — REGNUM Число выявленных случаев заражения короновирусной инфекцией в Иркутской области продолжает увеличиваться. По данным оперативного штаба региона, на утро, 4 мая, всего в Приангарье выявили 200 инфицированных SARS-CoV-2.

Причём, только за последние сутки их число увеличилось сразу на 15 человек. Более половины из инфицированных находится в инфекционных отделениях стационаров и обсерватрах, 62 выздоровели, пятеро погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 3 мая SARS-CoV-2 в Приангарье официально был подтверждён в 185 случаях.

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