Владикавказ, , 04:35 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 2,5 тысячи квадратных метров в ресторане «Фермер» в станице Архонской Северной Осетии, ликвидирован, 4 мая сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 00:20 по местному времени (совпадает с московским). Огонь затронул центральное здание и деревянные беседки. Полностью огонь удалось потушить в 02:04 мск. Для ликвидации пожара было привлечено 52 человека и девять единиц спецтехники. В ходе инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии пожаром были уничтожены кафе и еще ряд строений на турбазе «Медовые водопады».

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