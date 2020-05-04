Милан, Италия, , 02:57 — REGNUM Игроки миланского футбольного клуба «Интер» в ближайшие дни смогут возобновить индивидуальные тренировки на поле по желанию. Об этом информирует официальный сайт клуба.

«Интер» откроет футбольное поле клубной базы для индивидуальных тренировок спортсменов. Остальные помещения клубной базы будут доступны исключительно для обеспечения безопасности игроков.

Напомним, чемпионат страны по футболу был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, с 4 мая МВД Италии разрешило возобновить индивидуальные тренировки спортсменов командных видов спорта, в том числе футболистам.

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