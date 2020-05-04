Тегеран, , 00:10 — REGNUM Делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили впал в состояние комы после кровоизлияния в мозг. Об этом 3 мая сказано в сообщении министерства нефти Ирана, опубликованного в Twitter ведомства.

В публикации сообщается, что Хосейн Каземпур Ардебили был госпитализирован 1 мая в связи с обширным кровоизлиянием в мозг. В настоящее время делегат Ирана в ОПЕК впал в кому.

Ардебили ранее возглавлял министерство торговли Ирана. С 1991 по 1995 год был послом Ирана в Японии.

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