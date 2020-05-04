Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM Подтопления на нескольких улицах Ростова-на-Дону зафиксированы после сильного дождя, прошедшего 3 мая. В частности, от разгула стихии пострадали жители Ворошиловского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«Дома и участки на улицах Пешкова и Гурьевской, в переулке Узбекском сильно подтопило. В результате проливного дождя затоплению подвергся подвал многоэтажки на улице Ленина», — уточнили в управлении.

На всех подтопленных участках в течение нескольких часов работали спасатели и коммунальные службы.