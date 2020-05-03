Красногорск, , 23:51 — REGNUM Восемь лесных пожаров было зафиксировано за день в Подмосковье. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожары произошли на территориях Ногинского, Люберецкого, Шатурского и Пушкинского районов области. Общая площадь возгораний составила 28 га.

Все пожары удалось ликвидировать к вечеру, пострадавших в результате возгораний нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ногинском районе был задержан подозреваемый в поджоге лесной подстилки, подросток 15-ти лет. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

ГУ МЧС по Московской области напоминает, что в регионе с 30 марта действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещается гулять в лесу, разводить открытый огонь вне специальных мест, жечь сухую траву, кустарники и деревья. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

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