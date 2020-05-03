Москва, , 23:41 — REGNUM Мужчина пострадал во время конфликта, перешедшего в стрельбу на северо-востоке Москвы. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл около 15:10 мск на улице Вешних Вод. По предварительной информации, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из участников ссоры достал газовый пистолет и выстрелил в оппонента.

В настоящее время оба участника ссоры задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о водителе, открывшем стрельбу на автозаправке в Москве. В ходе конфликта, перешедшего в стрельбу, никто не пострадал.

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