Набережные Челны, Татария, , 23:21 — REGNUM Возгорание прессованной бумаги на открытой площадке было ликвидировано в Набережных Челнах. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарии.

Информация о пожаре на открытой площадке в Арматурном проезде поступила в региональное ведомство в 17:31 мск. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров.

Для ликвидации пожара были привлечены четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава. Борьба с огнём продолжалась более трёх часов. Открытое горение было ликвидировано в 21:00 мск. Пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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