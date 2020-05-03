Лондон, 3 мая 2020, 23:12 — REGNUM Три лодки с почти 50 нелегальными мигрантами на борту задержали пограничники Великобритании. Об этом 3 мая сообщает издание Evening Standard.
По предварительным данным, лодки были задержаны утром 3 мая, когда нелегалы пытались доплыть до графства Кент в южной части Великобритании. На лодках пограничники обнаружили 49 человек, среди них шесть женщин.
Из какой страны прибыли нелегальные мигранты, не сообщается. Сзадержанными в настоящее время работают пограничники.
Издание сообщает, что в этот же день 31 нелегальный мигрант был перехвачен правоохранительными органами Франции в проливе Ла-Манш. Мигранты направлялись в Британию. Все задержанные были отправлены в Дувр для проверки состояния здоровья.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 90 нелегальных мигрантов на лодках береговой охраной Великобритании в проливе Ла-Манш.
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