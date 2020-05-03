Каракас, , 23:23 — REGNUM Военные части вооруженных сил Венесуэлы приведены в состояние боевой готовности в связи с неудавшейся попыткой вторжения колумбийских боевиков с моря. Об этом 3 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны.

«Все военные части на территории страны находятся в состоянии боевой готовности, готовности немедленно реагировать на любую угрозу. Подтверждаем нашу абсолютную преданность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и обязанность гарантировать суверенитет и независимость государства», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в ходе операции по отражению морской атаки венесуэльские военные изъяли у боевиков оружие, часть которого была использована при попытке государственного переворота 30 апреля прошлого года.

Напомним, ранее в воскресенье, 3 мая, глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения боевиков из Колумбии на севере страны. В результате проведенной спецоперации атака была отражена, восемь боевиков уничтожены. Кроме этого, по данным венесуэльских военных, один из задержанных является сотрудником Управления по борьбе с наркотиками США.

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